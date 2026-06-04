На ПМЭФ-2026 показали стенд Петербурга с макетами транспорта

В рамках 29-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) была развернута экспозиционная зона Северной столицы. Стенд демонстрирует образ современного мегаполиса с акцентом на транспортные проекты и инновации.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что стенд представляет город как современный мегаполис XXI века с фокусом на технологии, инновации и масштабные инфраструктурные проекты. Особое место в экспозиции отведено транспортному комплексу. Эта сфера обеспечивает комфорт, мобильность и качество жизни горожан.

Центральным объектом стенда стал архитектурный макет инновационного автобусного парка. Он работает на газомоторном топливе и расположен в промышленной зоне «Каменка». В мессенджере «Макс» Поляков добавил, что проект отражает один из приоритетов развития города до 2030 года.

Также посетители увидели миниатюры Широтной магистрали, оборудования для разводных мостов и тоннелепроходческих комплексов. По словам вице-губернатора, эти модели показывают развитие дорог, метро и доступности районов. Все вместе они демонстрируют системный подход Петербурга к созданию современной транспортной системы, отвечающей вызовам будущего.

Ранее Поляков сообщил, что во второй день ПМЭФ-2026 несколько компаний заключили соглашения о развитии промышленности и ритейла Петербурга. Инвестиции в эти проекты составят от 2 до 6 миллиардов рублей.