Врожденные болезни почек у детей могут годами оставаться незамеченными

Гидронефроз и пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей часто протекают без симптомов. Пропущенная диагностика может привести к потере почки к 5-10 годам.

Кандидат медицинских наук Михаил Никитский рассказал о врожденных патологиях почек и мочевыводящей системы. Опасность этих болезней в том, что они годами протекают бессимптомно. По словам врача, одна пропущенная диагностика может стоить ребенку органа.

Некоторые патологии развиваются без внешних проявлений. Речь идет о гидронефрозе и пузырно-мочеточниковом рефлюксе. При таких заболеваниях нарушается нормальная работа почек и отток мочи. Ребенок может хорошо себя чувствовать, бегать и играть. К пяти или десяти годам орган может быть безвозвратно потерян. В разговоре RuNews24.ru Никитский подчеркнул важность скрининговых УЗИ в первый месяц жизни и плановых осмотров в дальнейшем.

Еще одним примером скрытой патологии является гипоспадия у мальчиков. По словам врача, внешне все может выглядеть нормально, но к подростковому возрасту возникают проблемы с половой функцией. Эксперт отметил, что многих хирургических вмешательств удалось бы избежать при раннем обращении.