Лариса Долина предложила трех артистов для выступления на «Интервидении»

Народная артистка России Лариса Долина назвала возможных кандидатов для участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

Долина в беседе с ТАСС рассказал о трех возможных кандидатов от России на международный конкурс «Интервидение». Среди отечественных артистов певица выделила Александру Воробьеву.

По словам Долиной, певица обладает тремя важными качествами. У Воробьевой хороший голос. Также у нее достойный репертуар и эффектная внешность.

Долина добавила, что в стране достаточно талантливых исполнителей обоих полов. По ее словам, возраст участника не должен становиться ограничивающим фактором. Певица подчеркнула, что российскую эстраду могли бы представить уже широко известные исполнители. В качестве примера она назвала Диму Билана и Сергея Лазарева.

Народный артист и композитор Игорь Матвиенко придерживается другой точки зрения. Он полагает, что на конкурсе стоило бы выступить группам «Ленъ и пламенъ», «Толока» и «Фабрика».

Ранее о желании представить Россию на «Интервидении» заявили участницы коллектива «Бурановские бабушки». Артистки охарактеризовали себя как «вездесущих» и подтвердили готовность выйти на сцену. При этом они отметили, что среди молодых российских исполнителей также есть много достойных претендентов.