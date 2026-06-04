В Финляндии заявили о готовности сбить летевшие на Петербург дроны

Финляндия могла бы сбить беспилотники при нарушении воздушного пространства. Финская разведка заранее знала о готовящейся атаке на Санкт-Петербург.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в беседе с изданием Ilta-Sanomat заявил, что страна могла бы сбить дроны, которые летели на Санкт-Петербург. Однако расчеты противовоздушной обороны включаются в работу только после того, как дроны нарушат воздушное пространство страны

По словам Хяккянена, воздушное и морское движение временно ограничили в районах Порвоо и Лаппеенранты. Флот поддерживался в достаточной боевой готовности.

Напомним, что атака БПЛА на Санкт-Петербург произошла 3 июня. В результате инцидента пострадали несколько человек в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Также в среду расчеты ПВО сбили над Ленинградской областью 50 беспилотников.