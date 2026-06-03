Жителям Петербурга напомнили о запрете публиковать фото атак БПЛА

В Санкт-Петербурге продолжает действовать запрет на публикацию фото и видео атак беспилотников, работы ПВО и последствий прилетов. За размещение таких кадров в Интернете ждет штраф.

Ограничения распространяются на личные и публичные страницы в соцсетях, чаты мессенджеров и комментарии к новостям. Размер штрафа зависит от статуса нарушителя. За подобное нарушение граждане заплатят 4 тысячи рублей. При повторном нарушении сумма вырастет до 5 тысяч рублей.

Должностные лица получат штраф от 30 до 40 тысяч рублей. За повтор штрафа в этой категории нарушителей накажут на сумму от 40 до 50 тысяч рублей. Юридические лица заплатят от 200 до 300 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдется организациям уже от 300 до 500 тысяч рублей.

За раскрытие информации о расположении военных объектов гражданам грозит уголовное наказание. То же самое касается сведений о работе систем противовоздушной обороны или объектов критической инфраструктуры. Дела будут возбуждать по нескольким статьям. В их число входят государственная измена, содействие террористической деятельности и распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

Напомним, что утром 3 июня беспилотники атаковали объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга. Пострадали несколько человек.

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