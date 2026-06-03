Петербург занял вторую строчку в рейтинге газомоторного топлива

Санкт-Петербург оказался на втором месте в рейтинге регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива.

Традиционная церемония награждения регионов-лидеров состоялась в рамках ПМЭФ-2026. Председатель Комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин отметил, что город рассматривает такие соревнования как стимул для развития экологических и экономических проектов. По его словам, газомоторное топливо является вкладом в улучшении качества городской среды и снижение воздействия транспорта на окружающую среду.

Северная столица является лидером среди регионов по количеству пассажирских автобусов на природном газе. На городских маршрутах работает свыше 2,5 тысячи газомоторных автобусов. Данное значение составляет свыше половины всего автобусного парка города, отметили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Представители транспортного ведомства добавили, что в 2025 году в Автобусном парке № 7 открыли новую ремонтную зону для обслуживания газомоторной техники. Комплекс включает бронеограждение с динамической системой открытия крыши, пост опрессовки топливной системы, пост мойки баллонов, кабину оператора с видеонаблюдением и дистанционную систему управления испытаниями.

Строительство сети газозаправочных станций было признано стратегическим инвестиционным проектом Петербурга. На данный момент в городе работает 23 заправочных объекта, включая 16 станций компримированного природного газа, шесть станций сжиженного природного газа и один объект смешанного типа.

Напомним, что в 2025 году Северная столица провела масштабное обновление автобусного парка. Город получил 466 новых автобусов и электробусов. Также Смольный обновил подвижной состав СПб ГУП «Горэлектротранс». На маршруты вышли 92 новых троллейбуса и 61 трамвай.