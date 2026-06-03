Участницы «Бурановских бабушек» готовы представить Россию на «Интервидении»

Участницы коллектива «Бурановские бабушки» заявили, что хотели бы представить Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

Представительницы группы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Бурановские бабушки» заявили о желании представить Россию на конкурсе «Интервидение». Артистки назвали себя «вездесущими» и выразили готовность выступить.

При этом они отметили, что среди молодых российских исполнителей тоже много достойных кандидатов. Бабушки призвали молодежь стараться больше и пообещали болеть за каждого артиста.

Ранее народная артистка России Лариса Долина заявила, что Россию на «Интервидении» могли бы представить Александра Воробьева, Дима Билан и Сергей Лазарев.

Напомним, что «Бурановские бабушки» являются российским фольклорным ансамблем. Артистки родом из села Бураново Малопургинского района Удмуртии. Коллектив получил мировую известность после успешного выступления на «Евровидении-2012». Тогда ансамбль представлял Россию в Баку с треком Party for Everybody и завоевал второе место.