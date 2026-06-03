Мошенник выплатил пожилой петербурженке почти 300 тысяч рублей

Судебные приставы взыскали с мошенника почти 300 тысяч рублей и вернули деньги пожилой жительнице Санкт-Петербурга.

Приставы помогли 93-летней пенсионерке вернуть денежные средства, которые она три года назад отдала мошенникам. Дело в том, что в апреле 2023 года мошенники позвонили пожилой женщине. Злоумышленники сообщили ей о якобы попавшей в аварию дочери и потребовали деньги

Пенсионерка передала курьеру на набережной Фонтанки 40 тысяч рублей, 3 тысячи долларов и пакет с вещами. Общий ущерб от действий злоумышленников составил около 300 тысяч рублей. После передачи денег женщина позвонила дочери и узнала, что женщина отдыхает в санатории.

Позже правоохранители задержали 41-летнего жителя Северной столицы, выполнявшего роль курьера. В суде мужчина пояснил, что нашел вакансию по перевозке денежных средств в чате мессенджера. Суд назначил мошеннику наказание в виде трех лет лишения свободы и постановил взыскать в пользу пострадавшей пенсионерки почти 300 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Исполнительный лист был направлен в исправительное учреждение. Денежные средства каждый месяц удерживались из заработка осужденного. Спустя три года компенсация была выплачена в полном объеме.