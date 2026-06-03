Онкобольная блогер Лерчек прошла шестую химиотерапию

Блогер Валерия Чекалина прошла шестой курс химиотерапии во время лечения рака желудка четвертой стадии.

Жених Лерчек Луис Сквиччиарини сообщил о состоянии блогера после очередного курса химиотерапии. В социальных сетях он опубликовал кадры из клиники. По его словам, Чекалина сознательно делится своим опытом, чтобы поддержать людей с похожими диагнозами.

Пара хочет показать, что даже при тяжелом течении болезни нельзя заочно ставить крест на будущем. Сама Чекалина после лечения призналась, что чувствует упадок сил и плохой аппетит, но через пару дней надеется на улучшение.

После выписки из больницы блогер отправилась домой. Инфлюенсер была рада предоставленной возможности покинуть стены клиники и побыть в привычной обстановке.

Луис заявил, что ложные стереотипы окружают тему онкологии. Слухи о четвертой стадии как о приговоре не имеют ничего общего с реальностью. Сама Чекалина рассказала, что медики обещают ремиссию при наличии настроя на победу. Лерчек добавила, что такое настроение у нее присутствует.