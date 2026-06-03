Новый завод робототехники открыли на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Завод робототехники компании «Семаргл» открыли в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург».

На территории ОЗС «Санкт-Петербург» открылся новый завод компании «Семаргл». В торжественном запуске участвовали первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров и вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

Новое предприятие создаст 150 рабочих мест для инженеров, программистов и технологов. Общий объем инвестиций в проект превысил миллиард рублей. Завод обеспечит российские предприятия современными роботизированными решениями для логистики и производства. Данный шаг поможет снизить зависимость от импортных технологий, добавил Поляков в мессенджере «Макс».

Вице-губернатор также добавил, что Петербург уже занимает первое место в России по уровню роботизации. На предприятиях города работают около двух тысяч промышленных роботов. Новый завод усилит роль Северной столицы как одного из ключевых центров развития промышленной робототехники в стране.