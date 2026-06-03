Мойка 78: Сбер соединил свою экспертизу с академическим опытом СПбГУТ

На Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2026 Сбер договорился с Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) о долгосрочном сотрудничестве в сфере IT и образования. Документ подписали глава Северо-Западного банка Сбера Дмитрий Суховерхов и ректор вуза Руслан Киричек.

Стороны планируют совместно разрабатывать образовательные, научно-прикладные и социальные программы, участвовать в российских и международных проектах, организовывать для студентов практику и стажировки, помогать с трудоустройством выпускников, заниматься переподготовкой и привлечением высококлассных кадров. Также партнёрство предполагает обмен опытом, методическую поддержку и интеграцию научных разработок преподавателей и студентов в деятельность банка.

Глава Северо-Западного банка отметил, что Сбер и СПбГУТ уже имеют успешный опыт совместной работы — запущена Цифровая академия для школьников, развивается сотрудничество со школой программирования «Алгоритмика», ведётся обучение студентов и преподавателей работе с ИИ. Новое соглашение расширит коллаборацию бизнеса и образования: задача — соединить фундаментальную академическую школу вуза с живой цифровой экспертизой банка. Для студентов это станет карьерным трамплином через стажировки в крупнейшей технологической финансовой компании, проекты под руководством практиков и актуальные знания.

Ректор СПбГУТ подчеркнул, что альянс с банком позволит применить академические знания и научные разработки в реальной цифровой среде. Такое объединение компетенций повысит профессиональный рост и конкурентоспособность студентов на рынке труда, а также укрепит кадровый потенциал в сфере связи и информационных технологий.

Ранее сообщалось, что объём сбережений жителей Санкт-Петербурга в Сбере составил почти 1,7 трлн рублей.