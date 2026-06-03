В Петербурге создадут интеллектуальную трамвайную линию

На ПМЭФ-2026 было подписано трехстороннее соглашение о создании интеллектуальной трамвайной линии в Санкт-Петербурге. Документ предусматривает внедрение систем автоматизации и элементов беспилотных технологий.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 3 июня заключили трехстороннее соглашение. Документ подписали председатель Комитета по транспорту Северной столицы Денис Минкин, генеральный директор ООО «Сервисный центр Транстелематика» Михаил Казаков и руководитель ГК «АБЗ-1» Владимир Калинин.

Контракт предусматривает внедрение передовых систем автоматизации и интеллектуального управления движением. В документе также заложена возможность применения отдельных элементов беспилотных технологий на выделенной линии. Речь идет о проекте трамвайной линии по маршруту «Славянка — железнодорожная станция Царское Село — Кампус СПбГУ — ИНТЦ Невская дельта», сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Денис Минкин отметил, что соглашения на форуме обычно носят перспективный характер, но этот документ особенно важен для Петербурга. Дело в том, что Северная столица лидирует в стране по автопилотированию, внедрению ИИ и нейросетей в трамвайной сфере.

Трамвай «Славянка» сможет сам ездить на мойку, возвращаться и оптимально вставать на утренний выпуск. Председатель Комтранса подчеркнул, что Петербург делает ставку на внятные технические решения и инженерное искусство.

Трамвайная линия «Славянка» является одним из крупнейших концессионных проектов в России. В рамках этого проекта создадут новую городскую инфраструктуру общественного легкого рельсового транспорта.