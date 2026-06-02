Принц Гарри может разочароваться в своем решении покинуть монархию

После отказа от королевских обязанностей в 2020 году принц Гарри чувствует себя разочарованным. По мнению экспертов, путь долга принес бы ему больше счастья, чем выбранный путь мнимого счастья с Меган Маркл.

Сравнение с герцогом Виндзорским

Королевский историк Хьюго Викерс считает, что сравнение между Сассексами и герцогом Виндзорским с Уоллис Симпсон уместнее проводить между Гарри и герцогом, а не между Меган и Уоллис.

По словам Викерса, единственное сходство между Меган и миссис Симпсон заключается в том, что обе американки и обе были замужем ранее. Герцог Виндзорский сделал бы все для миссис Симпсон. Однако неизвестно, сделала бы Меган то же самое для Гарри.

Давление королевского статуса

Историк отметил, что между Гарри и герцогом Виндзорским больше сходств, поскольку оба испытывали давление, связанное с их королевским статусом. До того, как они оба решили отойти от своих обязанностей, они были очень счастливы и хорошо справлялись со своей работой.

По словам эксперта, на члена королевской семьи оказывается большое давление. При выборе между долгом и мнимым счастьем путь долга указывает дорогу к настоящему счастью. Гарри чувствует себя гораздо менее удовлетворенным после выбора в пользу мнимого счастья с Меган.

Историческая параллель

Историк подчеркнул сходство ситуации принца Гарри с историей короля Эдуарда Восьмого. Эдуард возглавил королевскую семью в январе 1936 года после смерти своего отца, но уже в декабре того же года монарх отрекся от престола. Герцог Виндзорский не любил соблюдать королевские протоколы и конституционные нормы, пишет The Mirror.

Он сделал предложение американке Уоллис Симпсон, которая к тому моменту уже развелась с первым мужем и добивалась развода со вторым. Правительство выразило неодобрение этому союзу. В итоге король оказался перед выбором. Он не мог жениться на Уоллис и одновременно оставаться на троне, поэтому выбрал отречение.

Проблема урезанной монархии

После отказа Гарри и Меган от исполнения обязанностей число работающих членов королевской семьи сократилось. Эндрю Маунтбаттен-Виндзор также временно отошел от дел.

Принц Уильям неоднократно говорил о желании иметь урезанную монархию после своего восшествия на престол. Эксперт Викерс считает, что будущий король возможно будет обращаться за помощью к другим родственникам.

По словам Викерса, сама идея урезанной монархии вызывает беспокойство. Королевской семье нужно больше работающих членов. Уильям уже призывал своих кузенов чаще появляться рядом с ним на официальных мероприятиях.