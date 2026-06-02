Лубашев покинул кабинет в СПбГУП: суд отменил обеспечительные меры

Как информирует «Фонтанка» со ссылкой на письмо Генпрокуратуры РФ от 27 мая 2026 года, Арбитражный суд снял обеспечительные меры по иску о национализации имущества Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. Это автоматически аннулировало назначение Евгения Лубашева на должность врио ректора. В кресло руководителя вуза возвращается Александр Запесоцкий, управлявший университетом более трех десятилетий до начала скандальной истории.

Судебное решение, по всей видимости, ставит точку в череде проблем, преследовавших СПбГУП с осени 2025 года. В университете уже заявили: теперь нужно в экстренном порядке догонять упущенное — многомесячный конфликт сорвал приемную кампанию. Добавим, что Лубашев занимал ректорский кабинет временно, оставаясь при этом директором техникума отраслевых технологий, финансов и права.

Научная экспертиза: «индекс Дженни» и спутанные эпохи

Отмена обеспечительных мер, влекущая уход Лубашева, совпала с жестким вердиктом Ученого совета СПбГУП. С апреля 2026 года профессора скрупулезно изучали докторскую диссертацию временного руководителя и вынесли уничтожающее заключение: вместо индекса Джини — «индекс Дженни», кризис 2014 года перепутан с 90-ми, а научные «открытия» давно известны научному сообществу.

Напомним контекст: Лубашев сам направил в прокуратуру заявление на коллег-профессоров, обвинив их в хищении 26 млн рублей, выделенных на научные работы. Таким образом, проверка его собственной квалификации стала ответом на его же выпады против признанных ученых. По данным Ученого совета, в диссертации обнаружены путаница с историческими периодами, терминологические ошибки и заимствования из чужих трудов.

Кроме того, в распоряжении вуза есть материалы, свидетельствующие, что от научного руководства Лубашева пострадал как минимум один аспирант. Тот был лишен кандидатской степени, поскольку значительная часть его диссертации оказалась скопирована с чужой работы.

Уголовное дело и незаконные задержания

Адвокат Балтийской коллегии адвокатов Марк Павлов сообщил: за полгода расследования уголовного дела о мнимой растрате, инициированного Лубашевым, никаких нарушений не выявлено. Более того, суд признал незаконными задержания первого проректора и главного бухгалтера университета в рамках этого дела.

Что дальше?

«Фонтанка» приводит слова Александра Запесоцкого: «Юридически я — ректор, но был целый ряд событий, которые тяжело отразились на моем здоровье. Буду взвешивать дальнейшие варианты. Была предварительная договоренность, что перейду советником в Федерацию независимых профсоюзов». Однако на данный момент академик Запесоцкий вновь у руля СПбГУП.