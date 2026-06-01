День рождения Пушкина в Петербурге отметят несколькими концертами

В честь 227-й годовщины со дня рождения Пушкина на территории Санкт-Петербурга 6 июня пройдут праздничные мероприятия.



В Северной столице 6 июня традиционно откроется праздничная программа во дворе дома на Мойке. Вход в литературную экспозицию будет бесплатным, но мемориальная квартира поэта в этом году закрыта.

Летний сад 6 и 7 июня станет центром праздника в честь дня рождения Петра I, Пушкина, Римского-Корсакова и Билибина. Выступят солисты Мариинского театра, Анна Ковальчук, Манана Гогитидзе и артисты Театра марионеток. Организуют мастер-классы и экскурсии, пишет «ФедералПресс».

В «Домике няни» в Кобрино гостей ждут народные игры и развлекательная программа для всей семьи. «Дом станционного смотрителя» приглашает на театрализованное путешествие по повести «Станционный смотритель», которое завершится чаепитием. Усадьба «Суйда» подготовила программу о влиянии Пушкина на русскую музыку.

В «Приютино» состоится сразу два события: праздник поэзии и фестиваль «В гостях у Олениных». Еще одна премьера ожидает зрителей в Приоратском парке Гатчины, где покажут спектакль «Сказки Пушкина».

Шествие уличных театров пройдет в Пскове 5 июня. На поляне музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах 6 июня состоится традиционное шествие делегаций муниципалитетов Псковской области. Там же покажут мультсериал «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра.