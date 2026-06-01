Актриса МХАТ имени Горького Лариса Жуковская скончалась на 89-м году жизни

Заслуженная артистка России Лариса Жуковская умерла на 89-м году жизни. Актриса запомнилась зрителям по роли в спектакле «Синяя птица».

Лариса Жуковская ушла из жизни 1 июня. Представители МХАТ имени Горького сообщили в беседе ТАСС о смерти актрисы.

Актриса родилась 13 июня 1937 года. В 1959 году она завершила обучение в ГИТИСе, где посещала курс под руководством Ивана Раевского. Спустя два года, в 1961-м, Жуковская вошла в состав труппы МХАТ имени Максима Горького, где прослужила многие десятилетия.

В театре отметили, что актриса запомнилась нескольким поколениям зрителей прежде всего благодаря участию в культовом спектакле «Синяя птица». В разное время она выходила на сцену в образах Внучки, Света и Матери. Особое место в ее творческой биографии заняла роль соседки Берленго. Эту партию Жуковская приняла от учеников основателя Московского Художественного театра Константина Станиславского.

За многолетний вклад в развитие отечественного театрального искусства Ларисе Александровне Жуковской было присвоено почетное звание заслуженной артистки.