Пулково вернулся к штатной работе после трехчасовых ограничений

Аэропорт Пулково вернулся к штатной работе после введения временных ограничений. Небо над Санкт-Петербургом полностью открыли 2 июня в 14:30.

В пресс-службе Росавиации сообщили, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково были сняты к половине третьего часа дня 2 июня.

Примерно с 11 утра самолеты взлетали и садились по согласованию с соответствующими органами. Представители ведомства уточнили, что меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

Через полчаса после объявления ограничений в небе над Петербургом кружили не меньше пяти самолетов. Данные Лайнеры ожидали разрешения на посадку.

По данным онлайн-табло аэропорта Пулково на 15:00, задержано отправление двух рейсов. Пассажиры не могут вылететь в Сочи и Саранск. Также отменены три рейса. Отмена коснулась направлений в Москву, Калининград и Минск.