Объем продаж бензина из Беларуси бензина на Петербургской бирже вырос в 26 раз

Представители Национального биржевого ценового агентства сообщили о росте продаж белорусского бензина. В мае 2026 года объем реализации автобензина с белорусских нефтеперерабатывающих заводов достиг 23,64 тысячи тонн. Торги проходили на Петербургской бирже.

Показатель мая прошлого года оказался минимальным и составил 0,9 тысячи тонн. Таким образом, продажи выросли в 26 раз. По сравнению с апрелем 2026 года объем увеличился на 3,36 тысячи тонн или на 16,6%, пишет ТАСС.

В мае 2026 года объем реализации дизельного топлива из Беларуси на бирже достиг 49,86 тысячи тонн. Годом ранее этот показатель составлял 15,54 тысячи тонн. Таким образом, продажи дизеля увеличились в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сотрудники агентства добавили, что реализация топлива из Беларуси помогает обеспечивать внутренний рынок России в период высокого спроса. По итогам 2025 года максимальные продажи белорусского бензина наблюдались с октября по декабрь. Объемы варьировались от 35,34 до 37,2 тысячи тонн.