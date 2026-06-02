В Роскомнадзоре назвали фейками новости о блокировке Steam в России

Представители Роскомнадзора опровергли информацию о блокировке игрового сервиса Steam на территории России. Регулятор заявил, что возникшие проблемы носили технический характер.

На данный момент доступ к платформе не ограничивается, никаких запретов не вводилось. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Данное заявление последовало после масштабного технического сбоя, который зафиксировали пользователи 1 июня.

По данным сервиса мониторинга Downdetector, за сутки поступило около 15 тысяч жалоб из разных регионов России. Основные претензии касались невозможности авторизации, проблем с доступом к библиотеке игр и медленной загрузки контента. Наибольшее количество отчетов поступило из Москвы и Санкт-Петербурга.

Регулятор подчеркнул, что на данный момент сервис работает в штатном режиме со стороны российских систем фильтрации трафика. Блокировку ресурса в реестр запрещенных сайтов не вносили.

Отметим, что к 2 июня доступ работа Steam восстановилась у большинства провайдеров. Официальные представители сервиса не назвали точные причины сбоя. Возможными источниками проблемы являются неполадки на серверах Valve или ошибки маршрутизации у операторов. Часть экспертов допускает кратковременную техническую ошибку в инфраструктуре доставки контента.