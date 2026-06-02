В России предложили сделать проезд бесплатным для всех пенсионеров

Депутаты предложили ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров России без региональных ограничений.

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с NEWS.ru заявил, что в России необходимо ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без региональных ограничений.

По словам эксперта, единая федеральная льгота в стране отсутствует. Московские пенсионеры имеют право на бесплатный проезд. В Липецке или Владимире такой привилегии нет. Куринный отметил, что из-за разного уровня бюджетной обеспеченности регионов меру поддержки необходимо распространить на всех пенсионеров.

Депутат подчеркнул, что на данный момент федеральные транспортные льготы действуют для многих категорий. По мнению парламентария, большинство пенсий остаются неоправданно низкими. Транспортные расходы забирают значительную долю бюджета пожилых людей. Отмена платы за проезд напрямую снизит уровень бедности среди наиболее уязвимых граждан.

Напомним, что с 1 июня 2026 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в мае, получили новую надбавку. Речь идет о двойной фиксированной выплате к страховой пенсии. Сумма выросла с 9,5 тысячи до 19,1 тысячи рублей. Такую же прибавку получили пенсионеры, которым в мае впервые присвоили первую группу инвалидности.