В деле о пропавшей семье Усольцевых нашли новые детали

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края появились новые детали. Телефон Сергея Усольцева шел на гудки уже после начала поисков, а налоги за предпринимателя были оплачены, когда его уже искали.

Исчезновение семьи

Сергей, его жена Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время турпохода недалеко от поселка Кутурчин в Манско-Уярском округе Красноярского края. Маршрут семьи вел к горе Буратинка.

О пропаже стало известно 2 октября, после чего началась масштабная поисковая операция. Она продолжалась до 12 октября, но была свернута из-за снегопадов. Спасатели не нашли никаких следов пропавшей семьи.

Спасатели вернулись на место исчезновения 23 мая 2026 года. На следующий день к ним присоединились следователи и добровольцы из отряда «ЛизаАлерт». За первый день поисков поисковики прочесали шесть квадратных километров леса, на следующий день обследовали еще десять квадратных километров горно-таежной местности. Спасатели использовали квадроциклы, проводили пешие рейды, запускали дроны и полностью проверили две из трех пещер Кутурчинского Белогорья.

По данным представителя отряда «ЛизаАлерт», за два дня группа сделала свыше 13 тысяч аэрофотоснимков, пролетев 337 километров. Главная сложность заключалась в том, что в некоторых местах снег все еще лежал выше человеческого роста. Поиски снова не принесли результатов.

Версии следователей

Следственный комитет рассматривал четыре версии. В их число входит побег, несчастный случай, похищение или другое преступление. Представители ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что версии о побеге и похищении не нашли подтверждения с учетом собранных доказательств. На данный момент остаются две рабочие версии: несчастный случай и криминальный след. Последнюю отрабатывают особенно тщательно.

Звонки на старый номер

В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале появился Валентин Дегтярев, который назвал себя хорошим знакомым супругов Усольцевых. Его слова не совпадают ни с одной из официальных версий.

Дегтярев сохранил старый номер телефона Сергея Усольцева. После пропажи семьи он решил позвонить на него. В первый день он услышал сообщение, что абонент временно не в сети. Затем пошли гудки — соединение установилось, но никто не ответил. На третий день телефон перестал быть доступен. Это происходило уже после того, как семью начали искать.

Налоги после пропажи

Сергей Усольцев был учредителем нескольких фирм и владел бизнесом. Точное финансовое состояние на момент исчезновения неизвестно. Он получал государственные субсидии, но не раскрывал их объем. Осенью наступал отчетный период.

По словам Дегтярева, он проверил портал ФНС и обнаружил, что Усольцев оплатил все налоги уже после того, как его начали искать. В студии предположили, что у него могли быть помощники или доверенные лица. Дегтярев сомневается в этом. По его мнению, если бы налоги не были оплачены, счета автоматически заблокировали бы.

Летом 2025 года Усольцеву поставили крупную партию химической продукции. Однако он не оплатил счет, выставленный в юанях и долларах. В феврале 2026 года арбитражный суд обязал компанию Усольцева вернуть 4 миллиона рублей поставщикам.