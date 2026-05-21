Жителям Петербурга рассказали о землетрясениях и видах пингвинов в Антарктиде

В Санкт-Петербург вернулось судно «Академик Федоров» с участниками 70-й Российской антарктической экспедиции. Океанолог сообщил о неожиданных землетрясениях, росте числа туристов и сборе пластика на побережье.

Ведущий океанолог станции Беллинсгаузен Александр Краснов вернулся в Петербург после 13 месяцев работы в Антарктиде в составе 70-й Российской антарктической экспедиции. Это его пятая поездка на материк и четвертая полноценная зимовка, пишет «Петербургский дневник».

Ученый признался, что даже после многолетнего опыта Антарктида продолжает преподносить сюрпризы. По его словам, во время последней зимовки в районе станции произошло несколько землетрясений магнитудой более семи баллов. Толчки оказались настолько сильными, что из-за угрозы цунами объявили эвакуацию, однако волна не достигла бухты.

Полярник отметил различия в поведении пингвинов. По его наблюдениям, императорские пингвины спокойные и молчаливые. Они достигают 120 сантиметров в росте и 40 килограммов веса. Пингвины Адели суетливые, активные и крикливые. Именно они первыми подходят к людям.

Полярник подтвердил наличие потепления климата. За последние 30 лет скорость повышения уровня океана увеличилась вдвое, достигнув 3,5–4,5 миллиметра в год. Одной из причин он назвал таяние антарктических льдов.