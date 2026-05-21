Российские банки усилят контроль за операциями с крупными суммами наличных

Российские банки усилят контроль за операциями с крупными суммами наличных

Никита Козлов
Фото: Мойка78

Банк России рекомендовал кредитным организациям проводить ежедневный анализ операций по внесению крупных сумм наличных.

Российские банки получат новые полномочия по усилению надзора за происхождением средств, которые клиенты вносят на счета в виде крупных наличных сумм. Соответствующую рекомендацию кредитным организациям направил Центральный банк, сообщает «ФедералПресс».

Представители регулятора пояснили, что данное решение принято в целях предотвращения легализации доходов, добытых незаконным способом, включая мошеннические действия. Финансовые учреждения обяжут ежедневно проверять операции не только обычных граждан, но и представителей юридического сектора, а также индивидуальных предпринимателей. Такой мониторинг позволит оперативно выявлять подозрительные транзакции и блокировать возможные схемы по отмыванию средств.

В то же время ужесточение правил коснется не всех категорий клиентов. Из-под действия новых норм выводятся физические лица, которые ранее предоставили в банк полный пакет документов о своем финансовом положении.

Мойка78: Сбер представил книгу о петербуржцах, созданную человеком и ИИ

В Санкт-Петербурге Сбер презентовал книгу «Древо жизни Петербурга. Люди, изменившие город», посвященную знаменитым горожанам. Ее уникальность в том, что она создана человеком совместно с искусственным интеллектом. Выпуск приурочен сразу к двум юбилеям: 185-летию Сбера и 323-летию Северной столицы.Мероприятие прошло 21 мая на ХХI Международном книжном салоне, который с 21 по 24 мая занимает Дворцовую площадь. Автор Юлия Иванова работала в тандеме с нейросетями Сбера — GigaChat и Kandinsky. Первая помогала править текст, выстраивать структуру, проверять данные и генерировать идеи. Вторая вместе с художниками и дизайнерами создала иллюстрации и макет.Каждый разворот рассказывает об одном герое или целой династии. Читатель найдет краткую справку, интересный факт из биографии, описание заслуг перед городом и страной, а также красочный рисунок. Создатели называют проект примером...
Последний сигнал СМС вывел спасателей к новому району поисков Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжаются спустя девять месяцев после исчезновения. Специалисты намерены обследовать район. Именно там был зафиксирован последний сигнал телефона Ирины Усольцевой. Последний сигнал и его особенности Телефон Сергея Усольцева в последний раз был зафиксирован в районе скал у горы Алат. Это место находится примерно в семи километрах от поселка Кутурчин. Именно оттуда начинался маршрут семьи.Пресс-секретарь Следственного комитета Анастасия Дядечкина в беседе с krsk.aif.ru рассказала, что телефон Ирины Усольцевой находился вместе с ней где-то в лесу. Участок, где зафиксировали последний сигнал специалисты обследуют в ближайшее время.Экс-следователь и адвокат Федор Глушков объяснил, что отслеживание телефона не гарантирует нахождение пропавших в месте последней фиксации сигнала. По его словам, телефон привязывается к ближайшей базовой станции. В сельской и таежной местности станций...
