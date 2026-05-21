Российские банки усилят контроль за операциями с крупными суммами наличных

Банк России рекомендовал кредитным организациям проводить ежедневный анализ операций по внесению крупных сумм наличных.

Российские банки получат новые полномочия по усилению надзора за происхождением средств, которые клиенты вносят на счета в виде крупных наличных сумм. Соответствующую рекомендацию кредитным организациям направил Центральный банк, сообщает «ФедералПресс».

Представители регулятора пояснили, что данное решение принято в целях предотвращения легализации доходов, добытых незаконным способом, включая мошеннические действия. Финансовые учреждения обяжут ежедневно проверять операции не только обычных граждан, но и представителей юридического сектора, а также индивидуальных предпринимателей. Такой мониторинг позволит оперативно выявлять подозрительные транзакции и блокировать возможные схемы по отмыванию средств.

В то же время ужесточение правил коснется не всех категорий клиентов. Из-под действия новых норм выводятся физические лица, которые ранее предоставили в банк полный пакет документов о своем финансовом положении.