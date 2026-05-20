Следователи получили новую зацепку по делу пропавшей семьи Усольцевых

После исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края у следствия появилась новая зацепка. Телефон Сергея Усольцева до сих пор не заблокирован и принимает звонки.

Возобновление поисков

Почти восемь месяцев прошло с момента пропажи в тайге 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней жены Ирины и их пятилетней дочери Арины. Семья отправилась к горе Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года, но домой не вернулась.

В середине мая 2026 года спасатели возобновили поиски. Специалисты обследовали лесной массив и каменные россыпи в районе Кутурчинского Белогорья. Работы прошли 15 и 16 мая. Спасатели проверили четыре крупных курумника на высоте около тысячи метров. Также они обследовали девять квадратных километров склона.

Телефоны Усольцевых

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова в беседе с aif.ru сообщила, что Ирина Усольцева оставила свой смартфон в автомобиле. Активность телефона Сергея Усольцева в последний раз фиксировалась не у скал Буратинка и Мальвинка, как предполагали ранее. Сигнал поступил из района в семи километрах от Кутурчина, недалеко от горы Алат.

Арбузова уточнила, что после пропажи телефоны проверялись на предмет последнего сигнала. В настоящее время они неактивны. Региональный Следственный комитет по-прежнему придерживается версии, что причиной исчезновения семьи стал несчастный случай.

Звонок друга и объяснение оператора

Друг Усольцевых Валентин Дегтярев обратил внимание, что в его телефонной книге до сих пор записан личный номер Сергея Усольцева. Мужчина позвонил и обнаружил, что номер не заблокирован, хотя с момента исчезновения прошло много времени. При попытке дозвониться автоответчик сообщает, что абонент не отвечает или временно недоступен.

Это сообщение звонящий слышит только в том случае, если номер по-прежнему действующий. Если бы он был деактивирован, прозвучали бы слова «номер временно заблокирован».

Представители сотового оператора отметили, что номер блокируется через 240 дней после полного исчерпания средств на счете. В случае Сергея Усольцева этот срок истечет 29 мая, если баланс никто не пополнял.

Поиски пропавшей семьи

Напомним, что поисковая операция началась 1 октября, однако специалистам не удалось найти пропавшую семью. В оставленной машине были найдены паспорта семьи и 300 тысяч рублей наличными. Туристического снаряжения в автомобиле не оказалось.

Усольцевы ушли в тайгу налегке. У них не было палаток, запаса еды и теплых вещей. Семья рассчитывала вернуться к вечеру. Активная фаза поисков завершилась 12 октября 2025 года. Причиной стали сложные погодные условия. В масштабных поисках участвовали более полутора тысяч человек.