Количество задержанных и отмененных рейсов в Пулково превысило 45

Днем 19 мая в аэропорту Пулково из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов задержали 28 рейс.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта города на Неве, количество задержанных рейсов составляет 28. Также вылет еще 19 бортов был отменен.

В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» ранее сообщали о ситуации, которая сложилась в 16:00. На территории Пулково были больше 40 самолетов. Отменено 13 рейсов на вылет, а 14 бортов отправились на запасные аэродромы.

Самолет Uzbekistan Airways следовал по маршруту Ташкент — Петербург. Вместо пункта назначения борт ушел во Внуково. Аэропорт снял временные ограничения. После этого он обслужил 12 рейсов на прилет и вылет. Общее количество обслуженных пассажиров превысило полторы тысячи человек.

Напомним, что утром 19 мая Росавиация трижды вводила ограничения на прием и выпуск самолетов. Причиной стала угроза атак беспилотных летательных аппаратов.