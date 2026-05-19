Суд лишил экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина прав на песни группы

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин лишился прав на песни группы. Суд удовлетворила жалобу вдовы солиста Юрия Шатунова, Светланы Шатуновой. Женщина оспорила предыдущее установление авторства за Разиным.

Помимо этого, Разин может быть обязан выплатить 500 миллионов рублей наследникам Сергея Кузнецова, который написал песни «Ласкового мая». Продюсера обвиняют в мошенничестве. Он якобы много лет незаконно получал доходы от использования композиций и при этом ссылался на договор 1992 года.

После возбуждения уголовного дела Разин уехал из России. Сейчас он находится в США. По его словам, он вылетел туда на операцию, ради которой продал дом.