На улицах Петербурга определят лучшего водителя троллейбуса

С 17 по 19 июня в Санкт-Петербурге пройдет XXII Всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса». Соревнования приурочены к 90-летию городского троллейбусного движения которое отметят 21 октября 2026 года.

Впервые в новейшей истории Северной столицы площадку для соревнований оборудуют на городских улицах. Ранее конкурсные заезды проходили в троллейбусных парках. Торжественное открытие состоится в историческом мультимедийном парке «Россия – моя история».

На конкурсной трассе встретятся лучшие водители троллейбуса из 40 российских городов от Калининграда до Владивостока. Петербург на состязании представят победители городского этапа соревнований. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Цель конкурса заключается в совершенствовании профессиональных знаний. Организаторы стремятся повысить роль и популярность профессии водителя городского электротранспорта.

Директор «Горэлектротранса» Константин Шостак отметил, что принимать федеральное соревнование такого уровня для предприятия очень почетно.

Напомним, что в Санкт-Петербурге функционирует самая масштабная сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом в России и Европе. Такой транспорт способен перемещаться без подключения к контактной сети. Всего на территории Северной столицы насчитывается 48 троллейбусных маршрутов.

Представители транспортного предприятия отметили, что главной особенностью конкурса станет наличие фан-зоны. Все желающие смогут посмотреть конкурсные заезды в дни соревнований. Для зрителей и участников организуют выставку экспозицию под названием «Вехи троллейбусной истории».

В экспозицию войдут раритеты из собрания Экспозиционно выставочного комплекса ГЭТ. Также покажут специальную технику. Культурно развлекательные мероприятия на тему транспорта дополнят программу.