Подростки получают компенсации до 1,2 миллиона рублей за травмы на квестах

Российские суды все чаще встают на сторону пострадавших участников квестов, присуждая компенсации за травмы, полученные во время игр.

Жительница Вологодской области отсудила компенсацию морального вреда за травму, полученную во время прохождения квеста. Суд взыскал с организатора свыше 200 тысяч рублей, включая штрафы. В ходе разбирательства специалисты установили, что 16-летняя девушка получила перелом носа из-за отсутствия должных мер безопасности.

Юристы в разговоре с RuNews24.ru отметили, что успеху способствовало доказательство несоответствия уровня травмоопасности ожиданиям потребителя.

Квесты все чаще приводят к судебным искам из-за травм детей. В ноябре 2024 года. В ноябре 2024 года 15-летняя школьница в студии «Изоляция» сломала лодыжку. Она убегала от зомби в полной темноте. Предприниматель отказался платить и заявил о нарушении инструкции, а именно о беге в запрещенных местах. Суд постановил, что на несовершеннолетнего нельзя возлагать ответственность за нарушение правил безопасности, если он следовал услуге с лозунгом ««Беги, спасайся! Выжить любой ценой»». С владельца взыскали 200 тысяч рублей морального вреда и 100 тысяч рублей штрафа.

В апреле 2025 года в Тюмени 11-летняя девочка на квесте «Прятки в темноте» упала с платформы и получила разрыв почки. Организатору грозила уголовная статья. Чтобы избежать серьезных последствий, он выплатил пострадавшим 1,2 миллиона рублей и дополнительно заплатил штраф 150 тысяч рублей.

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга сотрудник квеста ударил ребенка бутафорским молотком по лицу. У мальчика диагностировали ушибленную рану височной области и госпитализировали. Прокуратура обратилась в суд, и за грубые нарушения требований безопасности с владельца квеста взыскали 100 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

Травмы случаются не только в агрессивных хоррорах. В Сыктывкаре в муниципальном учреждении культуры 11-летняя девочка на интеллектуальном квесте «Охотники за привидениями» поскользнулась и ударилась головой, получив сотрясение. Прокуратура взыскала с учреждения 130 тысяч рублей морального вреда и 65 тысяч рублей штрафа.