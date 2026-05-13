Вирусолог исключил риск распространения хантавируса Андес в России

Специалист не видит рисков распространения хантавируса на территории России. Переносчик вируса не выживает в климатических условиях страны.

Вспышка хантавируса с малой вероятностью перерастет в пандемию, подчеркнул вирусолог Александр Лукашев в беседе с «Газетой.Ru». По словам ученого, хантавирус пока не смог приспособиться к организму человека и сменить хозяина.

Лукашев отметил, что для коронавируса характерны частые переходы от животных к человеку. За недавнее время зафиксировано как минимум шесть таких случаев. Однако хантавирусы являются мышиными вирусами. Они часто заражают человека, в том числе в России, но до сих пор не смогли адаптироваться к циркуляции среди людей и не вызывали крупных вспышек. Поэтому сценарий пандемии из-за хантавируса ученый считает крайне маловероятным.

Ранее представители Роспотребнадзора заявили, что риск появления в России хантавируса Андес остается крайне низким. Его переносчик не приспособлен к российскому климату.

О вспышке вируса стало известно 4 мая. Лайнер MV Hondius следовал из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров проявились симптомы тяжелого респираторного заболевания.

Хантавирус вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. В Роспотребнадзоре отметили, что с начала года вспышек этого заболевания в России не зафиксировано, ситуация остается стабильной.