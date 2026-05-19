Суд обязал компанию освободить береговую линию Сидоровского канала в Ломоносове

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга обязал компанию-арендатора освободить береговую полосу Сидоровского канала в Ломоносове. Доступ к воде был перекрыт забором, откатными воротами и кирпичным зданием с колючей проволокой.

Заявитель указал, что владелец земельного участка на набережной Сидоровского канала нарушает водоохранное законодательство. С северо-западной стороны проход к береговой полосе перекрыт откатными воротами, забором и нестационарным зданием с колючей проволокой. С северной стороны доступ преграждает кирпичное здание на причале.

Данные ограничения нарушают конституционные права граждан на равный доступ к природным ресурсам. Например, граждане не могут заниматься любительским рыболовством.

Земельный участок находится в государственной собственности. Комитет имущественных отношений передал его в аренду компании по договору. Было установлено, что арендатор не соблюдал условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В итоге суд обязал компанию в тридцатидневный срок с момента вступления решения в силу демонтировать часть забора и откатные ворота. Также компания должна освободить самовольно занятую береговую полосу.