Спустя восемь лет Меган поделилась новыми кадрами со свадьбы с принцем Гарри

В восьмую годовщину свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл опубликовала в социальной сети новые фотографии торжества. На снимках оказались запечатлены моменты с дневной церемонии и вечерней вечеринки в Фрогмор-Хаусе.

За свадьбой Меган Маркл и принца Гарри в часовне Святого Георгия 19 мая 2018 года наблюдали миллионы людей. Однако некоторые детали оставались тайной. Историк Хьюго Викерс рассказал, что перед церемонией персонал должен был посмотреть сериал «Форс-мажоры». Дело в том, что актеры из этого сериала пришли поддержать бывшую коллегу Меган.

На вечерней вечеринке в Фрогмор-Хаусе гости ели бургеры и сахарную вату, а также пили коктейли «Когда Гарри встретил Меган». Меган нарушила традицию и произнесла собственную речь. Она сказала, что нашла своего принца, а также поблагодарила Карла за то, что он согласился проводить ее к алтарю. Отца Меган на церемонии не было. Единственным членом ее семьи стала мать Дориа, сообщает The Mirror.

В интервью Опре Уинфри Меган заявила, что Кейт Мидлтон за несколько дней до свадьбы довела ее до слез из-за платьев подружек невесты. Она также утверждала, что они с Гарри тайно поженились за три дня до официальной церемонии.

Однако архиепископ Джастин Уэлби опроверг это заявление, сказав, что подписал свидетельство о браке 19 мая 2018 года. Представитель пары позже уточнил, что речь шла о частном обмене личными клятвами.