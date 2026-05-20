В среду утром 32 рейса вылетят из Пулково с опозданием

В аэропорту Пулково 20 мая задержали отправление 32 рейсов. Еще вылет четырех самолетов был отменен.

По данным онлайн-табло авиагавани, среди задержанных рейсов оказался борт DP 507 авиакомпании «Победа» во Владикавказ, который должен был вылететь в 7:35, но отправление перенесли на 11:00. Рейс AT 241 марокканской Royal Air Maroc в Касабланку сдвинули с 8:05 на 11:00.

Вылет Smartavia 5N 585 в Краснодар вместо 8:35 состоится в 10:35. Рейс Nordwind Airlines N4 281 в Калининград перенесли с 9:30 на 11:55, а другой борт данной авиакомпании в Калининград, запланированный на 14:50, задержали до 19:45.

Также изменилось расписание рейсов компании «Победа». Отправление борта DP 587 в Калининград перенесли с 10:10 на 11:15. Рейс DP 509 в Краснодар вместо 10:45 вылетит в 11:35. Вылет DP 893 в Минск сдвинули с 17:40 до 18:50. Кроме того, задержан рейс «Уральских авиалиний» U6 2733 в Ош. Вместо 12:15 борт вылетит в 13:15.

Утром не состоятся два рейса FV 6333 и SU 6333 в Калининград с вылетом в 6:20. Также отменены два рейса FV 6051 и SU 6051 в Москву.

Кроме того, отменен рейс YK 882 авиакомпании Avia Traffic в Ош. Время вылета было назначено на 10:40. Не состоится и рейс «Уральских авиалиний» U6 2879 в Душанбе, который планировался на 16:55.

Напомним, что ранее стало известно об отмене режима воздушной опасности на территории Ленинградской области. За утро над регионом средства ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата.