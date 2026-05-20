Полицейские задержали трех мошенников за кражу выплат контрактников Петербурга

В Санкт-Петербурге пресекли деятельность организованной группы, похищавшей выплаты у военных-контрактников. Общий ущерб от действий злоумышленников превысил 10 миллионов рублей.

Участники группы мошенников похищали федеральные и региональные выплаты у граждан, заключивших контракт с Вооруженными Силами. Также фигуранты занимались незаконной банковской деятельностью на территории Петербурга и Ленобласти.

По данным полиции, начиная с 2024 года злоумышленники использовали коррупционные связи в пунктах отбора на военную службу по контракту. Также фигуранты имели связи в районных администрациях и других учреждениях.

Мошенники подыскивали людей из социально неблагополучных слоев населения. В поле зрения попадали также граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Среди потерпевших оказались лица заведомо негодные к военной службе по состоянию здоровья.

Фигуранты предлагали таким гражданам заключить контракт с Вооруженными Силами. Войдя в доверие к новоиспеченным контрактникам участники группы брали их под полный контроль. Злоумышленники получали доступ к банковским картам военных.

Злоумышленники обналичивали деньги контрактников через фирмы-однодневки. Присвоенные средства делили между участниками группы. Также фигуранты заключали фиктивные браки ради выплат после гибели военных. Кроме того, они оформляли генеральные доверенности, чтобы распоряжаться чужими деньгами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во время обысков правоохранители изъяли 2,6 миллиона рублей, банковские карты, телефоны, травматический пистолет, мелкокалиберную винтовку с патронами, оргтехнику и документацию.

Ущерб от противоправной деятельности по одному уголовному делу составил 812 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 10 миллионов рублей.

Полицейские задержали троих подозреваемых. Среди них оказались двое мужчин 28 и 40 лет. Также задержан предполагаемый организатор схемы в возрасте 35 лет.

В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста. Двум другим назначили домашний арест и запрет определенных действий.