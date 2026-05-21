В Петербурге стартовала подготовка организации «Алых парусов»

В Санкт-Петербурге стартовали организационные мероприятия по подготовке к ежегодному празднику выпускников «Алые паруса». Представители ГАТИ выдали ордер на проведение необходимых работ.

Праздник выпускников в этом году пройдет 27 июня. Организаторы сохранили строгий закрытый формат мероприятия, направленный на обеспечение безопасности участников.

Дворцовая площадь и прилегающая к ней Дворцовая набережная на время проведения торжеств превратятся в изолированную зону, доступ в которую будет разрешен только при наличии специальных именных пригласительных билетов.

В пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) предупредили, что официальная продажа билетов на мероприятие не предусмотрена, а любые предложения о покупке следует расценивать как действия мошенников.

Напомним, что в прошлом году праздник состоялся в ночь с 28 на 29 июня. Тогда бриг с алыми парусами прошел по измененному маршруту. Судно стартовало от Сенатской площади, проследовало вдоль Дворцовой набережной, после чего развернулось у Сенатской площади и взяло курс к Троицкому мосту.