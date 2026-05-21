Стало известно насколько вырастет размер накопительных пенсий в августе

С 1 августа 2026 года накопительные пенсии россиян вырастут на 17,3% за счет инвестиционного дохода от пенсионных накоплений за прошлый год.

Изменения

Депутат Государственной думы Алексей Говырин в разговоре с RT рассказал об изменениях в системе накопительных пенсий. С 1 августа 2026 года выплаты станут больше. Речь идет о перерасчете уже назначенных сумм. Прибавка формируется за счет доходов от инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год.

Для получателей накопительной пенсии прибавка составит 17,3%. Это касается граждан, которым такая выплата уже установлена и поступает каждый месяц. По предварительным данным, таких получателей около 136 тысяч.

Пенсионные выплаты

Повышение затронет и тех, кто получает срочные пенсионные выплаты. Эти деньги формируются из добровольных взносов, средств материнского капитала или участия в программе софинансирования. Для этой группы граждан рост составит 19,3%. Число получателей оценивается примерно в 37,3 тысячи.

Говырин подчеркнул, что наличие пенсионных накоплений само по себе не означает автоматического получения прибавки с августа. Перерасчет касается тех, кому выплата уже назначена.

Что такое накопительная пенсия

Накопительная пенсия появилась в 2002 году в результате пенсионной реформы. Это деньги на пенсионном счете, которые учитываются отдельно от государственной страховой пенсии.

Накоплениями управляет Социальный фонд России через управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд. Средства инвестируются в ценные бумаги для получения дополнительного дохода.

Отличие от страховой пенсии

Страховая пенсия рассчитывается в баллах. Работодатель платит взносы, а Социальный фонд переводит их в пенсионные коэффициенты. При выходе на пенсию накопленные баллы умножают на стоимость коэффициента и добавляют фиксированную выплату. Накопительная пенсия представляет собой конкретную сумму денег на счете, которую можно получить единовременно или в рассрочку.

Существует три способа выплаты накопительной пенсии. Единовременная выплата позволяет забрать все деньги одним платежом, если ежемесячная выплата составляет меньше 10% прожиточного минимума пенсионера. Ежемесячная выплата назначается тем, у кого сумма накоплений выше установленного порога. Срочная выплата доступна участникам программы софинансирования и тем, кто направлял материнский капитал на накопления.