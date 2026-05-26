В Госдуме поддержали инициативу о священнослужителях в школах

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман одобрил инициативу о введении в школах должности священника.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с «Осторожно Media» высказался о предложении ввести в школах должность священника. По его словам, церковь взяла на себя роль идеологии, отсутствие которой в России закреплено Конституцией.

Политик допустил, что предлагаемый механизм школьных священнослужителей может принести пользу подрастающему поколению и привить ему правильные ценности. По мнению Вассермана, многие школьники нуждаются в основах идеологии, полезной для государства, которые им могли бы преподавать через этот механизм.

Участие священников разных конфессий в образовательном процессе поможет профессионально объяснять внутренние противоречия любой религии, заявил Вассерман. По его словам, религии накопили большой опыт толкования таких противоречий. Этот опыт входит в базовый курс религиозного образования. Благодаря этому священнослужители смогут разумно и профессионально отвечать на вопросы учеников.

При этом депутат заявил, что окончательное решение о необходимости священника в школах должно оставаться за родителями.