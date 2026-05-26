Петербуржцы смогли попробовать больше 300 видов мороженого во время фестиваля

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил о проведении Фестиваля мороженого на площади Островского в минувшие выходные. В мероприятии участвовали 28 производителей из 15 регионов России, а также компании из Беларуси и Казахстана.

Гостям представили больше трехсот видов мороженого. Среди необычных вкусов оказались мороженое со вкусом корюшки, шавермы, кваса, огурца с укропом и таежных ягод, добавил вице-губернатор в своем Телеграм-канале.

Поляков отметил, что подобные мероприятия не только создают хорошее настроение для жителей и туристов, но и служат инструментом поддержки бизнеса.

Также вице-губернатор поздравил предпринимателей с Днем российского предпринимательства, который отмечают 26 мая. Он поблагодарил бизнесменов за инициативу, труд и ответственность.