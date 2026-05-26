Врачи сообщили о риске потери зрения к 30 годам у нынешних детей

Каждый пятый ученик младших классов в России не видит доску с последней парты, а к выпуску близорукость диагностируют у половины школьников.

Депутат Роман Крастелев в разговоре RuNews24.ru сообщил о проблеме распространения близорукости среди детей. По его словам, Россия входит в число стран-лидеров по детской близорукости. За время учебы в школе зрение у детей падает в два-три раза.

Крастелев выделил так называемую цифровую близорукость. Этот вид нарушения развивается у детей из-за долгого нахождения перед экранами на близком расстоянии. Глазная мышца перенапрягается и возникает спазм. На первой стадии состояние обратимо. Без своевременных мер спазм переходит в настоящую близорукость.

Эксперт также рассказал о правилах для сохранения детского зрения. Дошкольникам рекомендуется находиться у экрана не больше 20 минут в день, младшим школьникам — до 40 минут, подросткам — до полутора часов с перерывами. Каждые 20 минут занятий необходимо смотреть вдаль на 20 секунд.

Парламентарий посоветовал водить ребенка к окулисту на профилактический осмотр раз в год, даже при отсутствии видимых проблем. Он отметил, что родители часто пропускают начало нарушения зрения.