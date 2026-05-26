Симфонический оркестр выступил на станции метро «Адмиралтейская» в Петербурге

Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр «Классика» под руководством дирижера Александра Канторова выступил на платформе станции метро «Адмиралтейская». Концерт прошел на глубине 86 метров. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

По словам представителей транспортного ведомства, выступление приурочили ко Дню рождения Петербурга и Общероссийскому дню библиотек. Главной темой вечера стала «Сказка о царе Салтане», которая отмечает в этом году 195-летний юбилей.

Наряду с произведениями Николая Римского-Корсакова прозвучали шедевры Петра Чайковского и Иоганна Штрауса. Также в исполнении приглашенных артистов прозвучали пушкинские строки.