Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о штормовом ветре в выходные

Жителям Санкт-Петербурга сообщили о погоде на предстоящие выходные. Суббота и воскресенье будут отличаться по интенсивности осадков, но температура воздуха в оба дня останется одинаковой.

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов в субботу и воскресенье комфортность пребывания на улице снизится из-за сильного западного ветра. По его словам, жителям Северной столицы нужно подготовится к похолоданию.

Днем 22 мая на востоке Ленинградской области температура воздуха достигла отметки 25-26 градусов, но это тепло уходит на восток вместе с циклоном. В ближайшие несколько дней по всему региону установится умеренно теплая погода с температурой чуть выше климатической нормы, подчеркнул синоптик в своем телеграм-канале.

По словам Колесова, в Петербурге столбики термометров показывают около 13 градусов. К среде отмечался небольшой прогрев на мелководье, но на сегодняшний день вода в Финском заливе и Неве составляет 12-14 градусов. На востоке области за четыре жарких дня вода прогрелась до плюс 18-19 градусов.

С пятницы погоду в регионе начали определять циклоны, добавил эксперт. По его информации, ночью в Петербурге были зафиксированы первые грозы. В выходные и в начале недели циклоны будут следовать севернее города, принося дожди и усиление западного ветра с порывами до 15-18 метров в секунду.

В воскресенье скорость ветра достигнет отметки 12 метров в секунду, а в понедельник его скорость снова возрастет. В субботу днем дождь в Петербурге закончится к утру. В воскресенье осадки будут идти с перерывами, но займут большую часть дня.