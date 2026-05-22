Ученые зафиксировали рост активности на Солнце из-за пятен на обратной стороне

Астрономы зафиксировали рост активности на Солнце. По данным ученых, к видимой стороне звезды приближаются гигантские пятна.

Специалисты сообщили об увеличении активности на Солнце. Причиной стали гигантские пятна, которые движутся к видимой стороне светила и уже оказывают влияние на космическую погоду. По данным исследователей, до их выхода на видимую сторону остается один-два дня.

Ученые отметили, что вспышки, происходящие высоко в короне, уже частично видны из-за горизонта и нарушают прежнюю ровную динамику активности, пишет Про город будущего.

По словам исследователей, ситуация пока не представляет опасности. Космический аппарат Solar Orbiter передает данные о распаде активных областей на обратной стороне Солнца.

Окончательные выводы ученые смогут сделать после того, как эти области появятся на видимой стороне. Геомагнитная обстановка на Земле остается спокойной. На графиках отображается зеленый уровень.