На фестивале в Петербурге показали новинки городского пассажирского транспорта

Жителям Санкт-Петербурга на Манежной площади представили новые образцы пассажирского транспорта, спецтехники и оборудования для безопасности дорожного движения.

На территории Северной столицы второй день проходит VII Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест». Экспозиция развернулась на Манежной площади и Кленовой улице.

Посетители могут увидеть новинки городского пассажирского транспорта, специальной техники, легковых автомобилей. Также на выставке представлены программные продукты и оборудование, предназначенное для обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в группе «Транспортный фестиваль “ТранспортФест”» в мессенджере «Макс».

В работе площадок участвуют представители компаний-производителей и поставщиков транспортной отрасли. Они проводят консультации и рассказывают о новых решениях всем желающим.

Организаторы фестиваля сообщили, что полный перечень участников выставки, технические характеристики представленных моделей и информация о компаниях собраны в едином цифровом реестре. Электронный каталог размещен на официальном сайте мероприятия.