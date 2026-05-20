Телефонные номера пропавшей семьи Усольцевых до сих пор активны

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в тайге появились новые загадочные детали. Мобильные номера супругов активны, налоги главы семейства за 2025 год полностью уплачены, а последний сигнал его телефона зафиксировали в районе с дорогами и людьми.

Счета и налоги

Налоговая служба заблокировала все пять банковских счетов Ирины Усольцевой 10 апреля из-за неуплаты налогов. Женщина была индивидуальным предпринимателем, платеж должен был пройти еще в декабре. Но она пропала в конце сентября и физически перевести деньги не могла.

Счета Сергея Усольцева не заблокированы, налоги за 2025 год уплачены в полном объеме. По словам экспертов, если на едином налоговом счете предпринимателя были деньги, налоговая списала их автоматически. Либо кто-то из родственников или доверенных лиц сознательно пополнил счет и оплатил все за мужчину.

Номера не заблокированы

Бывший приятель пропавшего Сергея Усольцева по имени Валентин Дегтярев решил набрать старый личный номер друга. Номер исчезнувшего в тайге мужчине оказался активным. В ответ прозвучала стандартная фраза автоответчика. Абонент не отвечает или временно недоступен. Система предложила позвонить позднее.

По словам мужчины, если бы номер заблокировали из-за долгого неиспользования, сообщение было бы другим. Автоответчик объявил бы о временной блокировке номера.

Представитель оператора связи пояснил правила расторжения договора. Договор прекращается автоматически через 240 дней после полного обнуления счета. Главное условие для сохранения номера заключается в том, что за этот срок баланс ни разу не пополняли. Полная блокировка номера Сергея Усольцева наступит 29 мая. Формально номер пока еще принадлежит пропавшему.

С номером телефона Ирины Усольцевой работает другая компания. Оператор удаляет номер через 90 дней после последней активности абонента. С момента исчезновения женщины прошло уже более 240 дней.

Однако при звонке на ее номер автоответчик спрашивает, является ли звонок срочным. Такое сообщение свидетельствует о том, что номер все еще находится в сети. Теоретически его мог приобрести другой человек.

Последний сигнал

Телефоны Усольцевых при обысках найдены не были. Последний сигнал с аппарата отца семейства зафиксировали не у скал Мальвинка и Буратинка, а в семи километрах от Кутурчина. Данный район находится недалеко от поселка Мина и видовки «Минская петля». Именно там пару видели накануне исчезновения.