Мать участвовавшего в треш-стримах подростка не лишат родительских прав

Мать 16-летнего подростка вряд ли лишат родительских прав после треш-стрима в Таиланде.

Семейный юрист Андрей Дмитриев заявил, что мать 16-летнего подростка, которого унижали на камеру на Пхукете, вряд ли лишат родительских прав. Для привлечения родителей к ответственности необходимо заявление самого ребенка о том, что действия происходили против его воли.

В разговоре с NEWS.ru Дмитриев пояснил, что по закону дети старше десяти лет имеют право голоса по вопросам, касающимся их напрямую. Если подросток не обращался в правоохранительные органы, то привлечь родителей к ответственности будет сложно. Нужно доказывать факт насилия или истязания против воли ребенка.

Заинтересованные лица могут обратиться в надзорные органы с просьбой провести проверку. Однако прямых последствий для родителей это вероятнее всего не вызовет. По словам юриста, если мальчик по приезде в Россию напишет заявление на мать в полицию или органы опеки, первоочередной мерой станет предупреждение.

Напомним, что в России действует несколько законов против треш-стримов. Документы запрещают распространение фото и видеоматериалов с демонстрацией жестокости и противоправных действий, а также вводят крупные штрафы и уголовную ответственность для организаторов и участников таких трансляций.