Традицию не работать на Николу Вешнего назвали устаревшей

Традиция не работать в день памяти Николая Чудотворца не имеет церковного обоснования и является устаревшей. В учении Церкви отсутствуют предписания о запрете труда в этот праздник.

В пятницу 22 мая в России отмечается праздник перенесения мощей святого Николая Чудотворца в город Бари. В текущем году дата пришлась на будний день, когда большинство граждан работает.

Религиовед Анна Сапрыкина рассказала беседе с 360.ru, что традиция откладывать работу на другой день не имеет отношения к церковному учению.

По словам эксперта, в нем нет предписания не работать в день святого Николая, однако этот обычай демонстрирует степень уважения людей к угоднику.

Отметим, что в этот день верующие молятся святителю Николаю, а в деревнях начинается сезон полевых работ. Также 22 мая православные ходят в храм на праздничную службу и просят Николая Чудотворца о здоровье, семейном благополучии и помощи в трудных делах.