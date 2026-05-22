Официальный представитель США подтвердил участие в ПМЭФ-2026

Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук подтвердил свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он заявил, что станет первым за несколько лет официальным представителем американских властей на этом мероприятии.

Оргкомитет мероприятия и Госдепартамент США подтвердили его приглашение на пленарное заседание, на котором традиционно выступает президент России Владимир Путин. Кук сообщил, что намерен присутствовать на этой сессии.

В рамках визита американский гость планирует провести встречу с министром культуры России Ольгой Любимовой, а также с другими представителями российской стороны, сообщает РИА Новости.

Напомним, что ПМЭФ-2026 пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Ранее стало известно, что организаторы ПМЭФ впервые с 2021 года отказались от обязательного ПЦР-тестирования для доступа на мероприятие. Для входа на территорию «Экспофорума» больше не требуется отрицательный тест на коронавирус. Это правило действует для всех гостей и участников. Исключение сделано только для для тех, кто планирует присутствовать на пленарном заседании.