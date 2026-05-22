Пенсионерка получит 500 тысяч рублей после падения на Детскосельском бульваре

Вечером 15 декабря 2025 года пенсионерка поскользнулась и упала на Детскосельском бульваре. Сильная боль в руке не позволяла женщине подняться самостоятельно. Прохожие помогли ей и вызвали скорую медицинскую помощь.

В больнице пострадавшей диагностировали закрытый перелом левого плеча с осложнениями. В результате травмы пожилая женщина утратила возможность вести прежний образ жизни и не могла самостоятельно ухаживать за собой. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Сотрудники надзорного ведомства обратились в суд с исковым заявлением. В итоге суд взыскал в пользу пострадавшей пенсионерки 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.