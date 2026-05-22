В Петербурге задержали подозреваемого в краже кольца за 1,2 млн рублей

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении одного из ювелирных изданий. Кольцо с бриллиантом стоимостью свыше 1,2 миллиона рублей пропало из магазина на набережной реки Фонтанки.

В отделение полиции Центрального района Санкт-Петербурга обратился представитель ювелирного магазина 19 мая. Мужчина сообщил о краже кольца с бриллиантом, стоимость которого превышала 1,2 миллиона рублей.

Позже полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность предполагаемого злоумышленника. Правоохранители во время служебной командировки 21 мая задержали 42-летнего жителя Москвы у одного из домов на Чертановской улице.

Задержанный злоумышленник работает ювелиром-монтировщиком и причастен к совершению этого преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители изучают обстоятельства произошедшего инцидента. На данный момент специалисты устанавливают местонахождение похищенного ювелирного изделия.