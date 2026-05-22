Многодетные домохозяйки в России могут начать получать зарплату

В Государственной думе предложили официально выплачивать многодетным безработным матерям зарплату в размере одного или двух МРОТ.

На сегодняшний день в обществе и правовом поле существует дискредитация домохозяек. Об этом заявил депутат Роман Крастелев. По его словам, воспитание детей и ведение дома являются трудом, который часто остается неоцененным. По его словам, в массовой культуре транслируется образ домашних деградировавших женщин, а их деятельность воспринимается как само собой разумеющееся.

Парламентарий подчеркнул, что для домохозяйки дом является рабочим местом, и она иначе смотрит на окружающую обстановку.

В беседе с RuNews24.ru Крастелев добавил, что погоня за западными ценностями и поиском самореализации привели к критической ситуации с демографией. Однако по мнению парламентария, удвоенный МРОТ не сможет покрыть затраты на ребенка и станет лишь дополнительным подспорьем.

Политик подчеркнул, что с правовой точки зрения труд домохозяек наконец-то заметили. По его оценке, предложенная сумма не способна решить квартирный или демографический вопрос, однако само ее появление ломает стереотип о никчемности домашнего образа жизни.