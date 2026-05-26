Бастрыкин поручил расследовать падение штукатурки на женщину на Большой Монетной

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах травмирования женщины при обрушении штукатурки с фасада дома на Большой Монетной улице.

Женщина пострадала из-за обрушения штукатурного слоя с фасада жилого дома на улице Большой Монетной в Санкт-Петербурге. Позже петербурженку доставили в одной из медицинских учреждений Северной столицы.

На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.